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Четыре человека остаются в больницах после трагедии в Магнитогорске

Общество

Отрицательной динамики нет

Магнитогорск, Челябинская область, 7 января 2019, 02:51 — REGNUM  Под наблюдением врачей остаются четверо пострадавших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Раненых доставили в больницы сразу после ЧП. В настоящее время их состояние стабильно, отрицательной динамики нет. Пациентов могут выписать 9 января. Один из них — подросток.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, вызвавший частичное обрушение здания. Под завалами погибли 39 человек.

В одной из больниц Москвы находится десятимесячный мальчик, который находился под завалами до 1 января. Врачи перевели его на самостоятельное дыхание 5 января.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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