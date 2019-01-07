Четыре человека остаются в больницах после трагедии в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 7 января 2019, 02:51 — REGNUM Под наблюдением врачей остаются четверо пострадавших при обрушении подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
Раненых доставили в больницы сразу после ЧП. В настоящее время их состояние стабильно, отрицательной динамики нет. Пациентов могут выписать 9 января. Один из них — подросток.
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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в многоквартирном доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, вызвавший частичное обрушение здания. Под завалами погибли 39 человек.
В одной из больниц Москвы находится десятимесячный мальчик, который находился под завалами до 1 января. Врачи перевели его на самостоятельное дыхание 5 января.
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