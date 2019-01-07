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Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress

Общество

Мужчина решил обзавестись китайскими солнцезащитными очками со встроенной камерой, чтобы снимать свои спуски с гор

Новокузнецк, Кемеровская область, 7 января 2019, 02:40 — REGNUM  Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Устройство со встроенной камерой мужчина купил на AliExpress, сообщает портал City-N.

Покупку Алексей Жаворонков совершил осенью 2017 года. Увлекающийся горнолыжным спортом мужчина решил обзавестись китайскими солнцезащитными очками со встроенной камерой, чтобы снимать свои спуски с гор.

Устройство обошлось ему в 2 тыс. рублей. Покупку задержали в международном аэропорту Екатеринбурга сотрудники таможни. В квитанции было указано оборудование, запрещенное на территории России.

В отношении мужчины возбудили дело по части 3 статьи 30 и статье 138.1 УК РФ. Свою вину Жаворонков не признал. Куйбышевский районный суд назначил мужчине штраф.

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