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В Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл проводит Рождественскую службу

Общество

Сегодня Рождество отмечают Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви

В Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл проводит Рождественскую службу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл

Москва, 6 января 2019, 23:54 — REGNUM  В Храме Христа Спасителя в Москве проходит торжественное Рождественское богослужение. Служба началось в 23:00 по московскому времени. В главном православном храме России собрались тысячи верующих.

Торжественное богослужение возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Перед богослужением Патриарх Кирилл обратилсяк служителям церкви и прихожанам с рождественским посланием, в котором поздравил с грядущим праздником.

Рождественские службы также начались в 493 храмах и 15 монастырях Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, православные во всем мире сегодня готовятся встретить один из главных праздников — Рождество. В этот день родился Иисус Христос.

Стоит отметить, что в 2019 году рождественское богослужение носит особый характер, так как сочельник Рождества Христова выпал на воскресный день. Из-за этого вечерня, которая обычно совершается утром и объединяется с литургией, будет совершаться после утренней литургии.

Сегодня Рождество отмечают Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви.

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Рождество Христово
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