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Рождественский ажиотаж в Петербурге охватил ярмарки и креативные места

Общество

Ярмарки, катки под открытым небом и творческие мастерские влекут тысячи петербуржцев и гостей города на Неве

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Рождественский ажиотаж в Петербурге охватил ярмарки и креативные места
Дарья Драй © ИА REGNUM
Елочные украшения

Санкт-Петербург, 6 января 2019, 23:05 — REGNUM  В Петербурге продолжаются новогодние и рождественские торжества. После встречи Нового года, которая состоялась на Дворцовой площади, центрами притяжения горожан, жителей Ленобласти и туристов из России и зарубежных стран стали ярмарки и новые креативные пространства.

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Креативное пространство «Порт Севкабель»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Креативное пространство «Порт Севкабель»

Самая главная Рождественская ярмарка проводится в Петербурге уже в тринадцатый раз, начиная с 2006 года. Она расположилась на Пионерской площади, у ТЮЗа. Ярмарка открылась еще 22 декабря и будет работать по 7 января включительно. Как ожидается, за эти дни ее посетит около миллиона гостей.

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Рождественская ярмарка на Пионерской площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественская ярмарка на Пионерской площади

В рамках ярмарки организована культурно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, залит ледовый каток под открытым небом. Здесь же проходят благотворительные акции для пожилых людей, детей-инвалидов и детей-сирот.

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Рождественская ярмарка на Пионерской площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рождественская ярмарка на Пионерской площади
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Елочные украшения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Елочные украшения

Как отмечали в Смольном, в этом году в ярмарке участвуют 14 стран и 15 российских регионов. На Пионерской площади можно отведать блюда национальной кухни Израиля, Чехии, Германии, Литвы, Кубы и других стран, купить оригинальные подарки и угощения к праздничному столу.

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Клюква
Дарья Драй © ИА REGNUM
Клюква
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Чучхела
Дарья Драй © ИА REGNUM
Чучхела
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Вяленая рыбая
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вяленая рыбая

Открыт для гостей «Севкабель Порт» — одно из новых креативных пространств на карте Петербурга. Здесь, на Кожевенной линии Васильевского острова, работает открытый каток площадью 1000 кв. метров с видом на Финский залив, скейтпарк, организованы выставки и другие развлечения. Есть место и праздничной торговле.

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Новогодняя ярмарка «Порт Севкабель»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Новогодняя ярмарка «Порт Севкабель»
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Вид на мост ЗСД
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вид на мост ЗСД
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Горячий глинтвейн
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горячий глинтвейн
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Ели
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ели
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Перерыв
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перерыв

Самый большой ажиотаж в эти дни вызвала «Новая Голландия», отмечает корреспондент ИА REGNUM. Чтобы попасть на этот остров в центре Петербурга, люди выстроились в очереди.

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Очередь на вход в «Новую Голландию»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь на вход в «Новую Голландию»
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Очередь на вход в «Новую Голландию»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Очередь на вход в «Новую Голландию»

Здесь, помимо традиционного катка, работает новогодний базар, где можно и подарки купить, и подкрепиться разнообразными блюдами, и согреться глинтвейном. В «Новой Голландии» проходят выступления оркестров, интерактивные спектакли, открыты творческие мастерские, организованы мастер-классы для детей и взрослых.

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Каток на «Новой Голландии»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Каток на «Новой Голландии»
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Каток на «Новой Голландии»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Каток на «Новой Голландии»
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Каток на «Новой Голландии»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Каток на «Новой Голландии»
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Горка на «Новой Голландии»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горка на «Новой Голландии»
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«Новая Голландия»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Новая Голландия»

А в благотворительном киоске работает «Новогодняя почта», где каждый сможет оставить подарок для людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Подарки адресатам доставят волонтёры.

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Ярмарка на «Новой Голландии»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ярмарка на «Новой Голландии»

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Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы дождались новогоднего салюта с пляжа

regnum author Дарья Драй
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