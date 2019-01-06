Рождественский ажиотаж в Петербурге охватил ярмарки и креативные места

Санкт-Петербург, , 23:05 — REGNUM В Петербурге продолжаются новогодние и рождественские торжества. После встречи Нового года, которая состоялась на Дворцовой площади, центрами притяжения горожан, жителей Ленобласти и туристов из России и зарубежных стран стали ярмарки и новые креативные пространства.

Самая главная Рождественская ярмарка проводится в Петербурге уже в тринадцатый раз, начиная с 2006 года. Она расположилась на Пионерской площади, у ТЮЗа. Ярмарка открылась еще 22 декабря и будет работать по 7 января включительно. Как ожидается, за эти дни ее посетит около миллиона гостей.

В рамках ярмарки организована культурно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, залит ледовый каток под открытым небом. Здесь же проходят благотворительные акции для пожилых людей, детей-инвалидов и детей-сирот.

Как отмечали в Смольном, в этом году в ярмарке участвуют 14 стран и 15 российских регионов. На Пионерской площади можно отведать блюда национальной кухни Израиля, Чехии, Германии, Литвы, Кубы и других стран, купить оригинальные подарки и угощения к праздничному столу.

Открыт для гостей «Севкабель Порт» — одно из новых креативных пространств на карте Петербурга. Здесь, на Кожевенной линии Васильевского острова, работает открытый каток площадью 1000 кв. метров с видом на Финский залив, скейтпарк, организованы выставки и другие развлечения. Есть место и праздничной торговле.

Самый большой ажиотаж в эти дни вызвала «Новая Голландия», отмечает корреспондент ИА REGNUM. Чтобы попасть на этот остров в центре Петербурга, люди выстроились в очереди.

Здесь, помимо традиционного катка, работает новогодний базар, где можно и подарки купить, и подкрепиться разнообразными блюдами, и согреться глинтвейном. В «Новой Голландии» проходят выступления оркестров, интерактивные спектакли, открыты творческие мастерские, организованы мастер-классы для детей и взрослых.

А в благотворительном киоске работает «Новогодняя почта», где каждый сможет оставить подарок для людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Подарки адресатам доставят волонтёры.

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