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Суд отказал следствию: экс-мэр Оренбурга выпущен из СИЗО

Общество

Рождество Евгений Арапов встретит дома

Оренбург, 6 января 2019, 17:43 — REGNUM  Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов выпущен из следственного изолятора, в котором находился с августа. Ленинский райсуд города изменил ему меру пресечения на домашний арест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судьба экс=мэра была решена сегодня, 6 января. Следователи настаивали на продлении срока содержания под стражей. Но суд встал на сторону Арапова и удовлетворил просьбу его защиты об изменении меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Арапов обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и в получении взятки. Также органы СКР заподозрили его в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, с причинением крупного ущерба.

Арапов был задержан в августе. А затем депутаты горсовета отправили его в отставку. После проведённого конкурса новым мэром города стал Дмитрий Кулагин.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР заявил о новых фактах «преступной деятельности» экс-мэра Оренбурга

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