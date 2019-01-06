Рождество Христово отпразднуют на главной площади Великого Новгорода

Великий Новгород, , 16:55 — REGNUM Праздничные богослужения в канун Рождества Христова пройдут сегодня, 6 января, в храмах и монастырях Новгородской области. Как сообщает пресс-служба Новгородской епархии, в Софийском кафедральном соборе Великого Новгорода праздничное всенощное бдение начнётся 6 ноября в 18:00. Богослужения возглавит митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

В 20:30 на главной площади Великого Новгорода — площади Победы-Софийской — состоится освящение сочива и раздача его всем желающим, а затем — у Рождественского вертепа, установленного на площади, начнётся звуковая трансляция литературных произведений цикла «Рождество» русских поэтов и писателей. Их прочтут актёры Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского.

Всенощные бдения и праздничные богослужения пройдут и в других храмах и монастырях Новгородской епархии.

Празднование Рождества на Софийской площади Великого Новгорода состоится 7 января в 15:00. В программе — мастер-классы по разучиванию рождественских песнопений и изготовлению рождественских игрушек, игровые и конкурсные программы для детей и взрослых, выступления новгородских фольклорных групп и хоровых коллективов церквей Новгородской епархии, театрализованное представление «Рождество Христово», а также рождественские угощения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиция праздновать Рождество на главной площади в Великом Новгороде была заложена в 2010 году. С тех пор ежегодно здесь устанавливают рождественский вертеп и проводят театрализованные представления.