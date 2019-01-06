Жителей России обязали сообщать властям о перестройке жилых домов

Москва, , 15:35 — REGNUM Заранее уведомлять власти о перестройке или реконструкции индивидуальных жилых домов или садовых построек обязали российские власти хозяев земельных участков. Требование об этом содержится в законе 340 о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, вступившем в силу в августе 2018 года. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на Росреестр.

Новый уведомительный порядок станет обязательным для граждан России с 1 марта 2019 года. Начиная с этой даты жители страны будут обязаны подавать в местный орган исполнительной власти уведомление о работах, запланированных в жилом доме или садовой постройке.

При этом граждане, начавшие строительные работы в домах до 4 августа 2018 года, подобное уведомление могут не подавать, а дачники, начавшие работы с 4 августа могут подать уведомительные документы в администрацию до 1 марта 2019 года. В ином случае могут возникнуть проблемы при регистрации собственности.

При отсутствии уведомления власти могут потребовать признать жилой дом или садовую постройку самостроем и снести её после соответствующего решения суда.

Уведомление о начале и окончании строительства или реконструкции следует подавать в ближайшую администрацию, в ведении которой находится земельный участок. Администрация обязана рассмотреть уведомление в течение семи рабочих дней и дать ответ о согласовании строительства. В конце строительства владелец должен будет подать уведомление с приложенным техническим планом.

В случае выполнения застройщиком всех требований Градостроительного кодекса администрация сама направляет в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления.

У гражданина есть право подать самому документы на регистрацию собственности в Росреестр. Уведомление о строительстве или реконструкции гражданин может подать в администрацию лично или воспользовавшись услугами МФЦ, а также через портал госуслуг. Бланки уведомлений уже есть в наличии как в бумажном, так и в виртуальном виде.

Всю справочную информацию по данному законодательному нововведению можно задать на сайте Росреестра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении правительством РФ упрощённого порядка признания садовых домов жилыми. Текст документа был опубликован 29 декабря на сайте правительства России.