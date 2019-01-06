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Жильцы пострадавшего в Магнитогорске дома требуют вернуть газ в квартиры

Общество

За это они уже проголосовали на общедомовом собрании

Магнитогорск, Челябинская область, 6 января 2019, 15:03 — REGNUM  В Магнитогорске жители пострадавшего после взрыва и частичного обрушения десятиэтажного дома требуют вернуть газ в квартиры. За возвращение газоснабжения они проголосовали на общедомовом собрании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Кроме того, в ближайшее время в первом-четвёртом и девятом-двенадцатом подъездах возобновят подачу горячей воды. Также снова будут пущены лифты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восьмой и остатки седьмого подъезда будут демонтированы. Пятый и шестой подъезды ждёт ремонт. В перспективе специалисты намерены обследовать весь дом.

Напомним, рано утром 31 декабря седьмой подъезд многоэтажки обрушился. По основной версии, причиной стал взрыв газа. Погибли шестеро детей и 33 взрослых.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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