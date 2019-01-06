Монеты с изображением комплексов «Ярс» и «Тополь» появятся в России

Москва, , 12:36 — REGNUM К предстоящему 60-летию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) страны планируется выпустить серию почтовых марок и юбилейных монет, посвящённых развитию отечественного ракетостроения от Р-2 до ракет, находящихся на боевом дежурстве. Отдельные серии будут посвящены как мобильной, так и стационарной группировке. Об этом 6 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Миноброны РФ.

По данным военного ведомства, для привлечения внимания профессиональных нумизматов к военной тематике, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», увековеченные на монетах, выйдут малым тиражом.

Также прорабатывается вопрос о выпуске юбилейных открыток «Твои гарнизоны, Россия», отражающие особенности службы офицеров-ракетчиков в отдалённых гарнизонах.

Напомним, 60-летие РВСН отметят 17 декабря 2019 года. Ежегодно в преддверии дня Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе проходит слёт филателистов, нумизматов и фалеристов. Известные коллекционеры из гарнизонов РВСН представили свои собрания почтовых марок, монет и знаков отличия по тематике Ракетных войск стратегического назначения на юбилейной выставке.

Среди наиболее интересных экспонатов на выставке был представлен монетовидный жетон «рубль-доллар», изготовленный в 1988 году из металла советских ракет средней дальности Р-12, уничтоженных согласно советско-американскому договору по РСМД. Выпуском этого жетона ознаменовался период окончания холодной» войны между СССР и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый полк ракетных комплексов «Ярс» шахтного базирования заступил в конце 2018 года на боевое дежурство в дивизии Ракетных войск стратегического назначения, дислоцируемой в городе Козельск Калужской области.

Ранее, командующий РВСН России, кстати, бывший командир Козельской дивизии Сергей Каракаев сообщил, что на комплекс «Ярс» также будут переоснащены ракетные полки и в Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском ракетных соединениях.

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