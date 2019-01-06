Метеослужбу в США обвинили в коммерциализации персональных данных

Лос-Анджелес, США, , 12:45 — REGNUM Городской прокурор Лос-Анджелеса Майкл Фойер обвинил компанию Weather Channel в том, что персональные данные, собираемые метеорологическим приложением компании, использовались в коммерческих целях. Об этом сообщает газета The New York Times.

Приложение Weather Channel является одним из самых популярных приложений прогнозов погоды для мобильных устройств в США. Количество активных пользователей приложения оценивается в 45 млн. При установке на смартфон приложение запрашивает разрешение на сбор и обработку персональных данных для локализации отчётов о погоде.

Городской прокурор Лос-Анджелеса обвинил компанию в том, что она использовала полученные данные в коммерческих целях, связанных с целевым маркетингом.

Иск, поданный городским прокурором, предусматривает взыскание гражданских штрафов в размере до $2,5 тысяч за каждое нарушение. Если суд удовлетворит иск, то компании Weather Channel придётся уплатить штраф в размере до $1 млн.

Фойер отметил, что эта проблема не ограничивается Калифорнией, поэтому в случае положительного решения суда подобные иски могут быть поданы и в других штатах.