В Северной Корее внедряют технологию распознавания лиц

Пхеньян, , 16:32 — REGNUM В Северной Корее приступили к использованию системы распознавания лиц для подсчета количества людей, посещающих различные учреждения. Также система запоминает лица, что позволяет ей работать более точно. На данный момент система распознавания лиц используется лишь для сбора статистических данных, однако в будущем её функционал может быть значительно расширен. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Система распознавания лиц установлена в больнице в Пхеньяне, а также в некоторых государственных учреждениях. В будущем планируется значительно расширить её использование и внедрить по всей стране. По информации агентства, система работает быстро и точно — северокорейский проект можно считать успешным.

Северная Корея проводит исследования в области высоких технологий с 2012 года — практически самого начала правления нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Главным образом, ученые разрабатывают системы с использованием искусственного интеллекта и технологией распознавания лиц. В дальнейшем планируется их повсеместное внедрение для улучшения социально-экономических сфер жизни.