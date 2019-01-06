В Саудовской Аравии вводятся СМС-оповещения о разводе для женщин

Эр-Рияд, , 16:54 — REGNUM 5 января женщины, работающие юристами в Саудовской Аравии, высоко оценили нововведение, по которому теперь оповещения о разводе будут приходить по СМС. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, СМС-оповещения предотвратят случаи, при которых женщины даже не догадываются, что они разведены с мужем.

Решение ввести СМС-оповещения было принято министерством юстиции Саудовской Аравии. Юристы отмечают, что данное ведомство за последние годы провело несколько успешных реформ, которые в перспективе повысят статус женщины в стране и обеспечат уважение ее прав со стороны властей.

СМС-оповещения предотвратят незаконное использование мужчинами персональных данных бывших жен и исключат возможность регистрировать счета в банках.