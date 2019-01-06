Индийская экспедиция на Луну откладывается до февраля 2019 года

Нью-Дели, , 16:49 — REGNUM Индийская организация космических исследований сообщила о том, что вторая с 2008 года экспедиция на Луну «Чандръян-2» откладывается до февраля 2019 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран» со ссылкой на неназванный источник в Индийской организации космических исследований, причиной переноса старта являются дополнительные подготовительные работы. Амбициозная миссия «Чандръян-2», как ожидается, стартует до середины февраля, пока действует «окно», доступное для запуска.

Миссия должна осуществить высадку на Луне трехколёсных луноходов, управляемых с Земли, для сбора и отправки на Землю грунта и других материалов. Миссия «Чандръян-2» — полностью индийский проект, все техническое проектирование и компоненты, использующиеся при строительстве, разработаны индийскими специалистами.