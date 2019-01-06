Воскресенье, 6 Января 2019 года
16:50:05 МСК

Индийская экспедиция на Луну откладывается до февраля 2019 года

Общество

Это будет второй полет на Луну: первый состоялся в 2008 году

Нью-Дели, 6 января 2019, 16:49 — REGNUM  Индийская организация космических исследований сообщила о том, что вторая с 2008 года экспедиция на Луну «Чандръян-2» откладывается до февраля 2019 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран» со ссылкой на неназванный источник в Индийской организации космических исследований, причиной переноса старта являются дополнительные подготовительные работы. Амбициозная миссия «Чандръян-2», как ожидается, стартует до середины февраля, пока действует «окно», доступное для запуска.

Миссия должна осуществить высадку на Луне трехколёсных луноходов, управляемых с Земли, для сбора и отправки на Землю грунта и других материалов. Миссия «Чандръян-2» — полностью индийский проект, все техническое проектирование и компоненты, использующиеся при строительстве, разработаны индийскими специалистами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить