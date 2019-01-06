Беспорядки в индийской Керале: задержано более 3000 демонстрантов

Нью-Дели, , 16:37 — REGNUM В индийском штате Керала третий день не утихают беспорядки. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», число задержанных в ходе столкновений с полицией превысило 3 тысячи человек.

Представители местных правоохранительных органов сообщили, что за трое суток было заведено 1286 дел об административных и уголовных правонарушениях. Полиция зарегистрировала несколько нападений с использованием самодельных взрывных устройств. Стало известно, что участники погромов попытались взорвать офисы основных политических организаций Кералы, в том числе «Индийской народной партии» и «Коммунистической партии Индии (марксистской)».

Ситуация в штате обострилась после того, как утром 2 января две женщины посетили индусский храм Сабаримала. Ранее Верховный суд страны признал посещение лицами женского пола храма возможным. Считается, что посещение данной святыни женщинами в возрасте от 10 до 50 лет оскверняет индусского бога Айяппу. Инициатором демонстраций против допуска женщин в храм Сабаримала выступила ультраправая индусская организация под названием «Сабаримала Карма Самитхи» (СКС). Протесты быстро переросли в вооруженные столкновения с полицией.