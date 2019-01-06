В индийском штате Уттар-Прадеше бюджетники проводят забастовку

Нью-Дели, , 19:25 — REGNUM В индийском штате Уттар-Прадеш более 4 миллионов сотрудников государственных учреждений организуют забастовку из-за новой системы начисления пенсий. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», забастовка пройдет 6 февраля и продлится одну неделю.

Лидер общественной организации «Пеншэн Бахали Манч» («Фронт за возвращение пенсий») Харикишор Тивари заявил, что государство «не спешит разрешить возникшую проблему». Он заявил, что именно безразличие правительства толкнуло служащих, получающих заработную плату из государственного бюджета, провести серию протестов против правящей «Индийской народной партии» накануне парламентских выборов. Харикишор Тивари отметил, что «Пеншэн Бахали Манч» также организует митинги 21 и 28 января.

Новая система пенсий была «де юре» введена 1 апреля 2005 года, однако из-за общественных протестов реальной имплементации так и не последовало. Согласно новым правилам, правительство должно вкладывать часть пенсионных отчислений в акции, против чего выступают сами сотрудники государственных учреждений. В прошлом году правящая «Индийская народная партия» пообещала вернуть старую систему начисления пенсий, однако до сих пор свое обещание не выполнила.