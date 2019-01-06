Воскресенье, 6 Января 2019 года
11:52:58 МСК

Правительство Бутана намерено в 2019 году построить киностудию

Общество

В рамках 12-го пятилетнего плана правительство страны собирается построить новую киностудию в 2019 году

Тхимпху, 6 января 2019, 11:52 — REGNUM  Согласно данным отдела политики и планирования при министерстве информации и коммуникаций Бутана одной из главных задач в рамках 12-го пятилетнего плана развития страны станет продвижение национального кинопроизводства.

Из предусмотренных в бюджете на 2019 год 340,5 млн. нгултрумов (примерно 338,5 млн рублей) 80 миллионов нгултрумов будет выделено на строительство новой киностудии.

По информации бутанского новостного агентства Bhutan Times, также будут построены кинозалы в пяти дзонгхагах (административно-территориальная единица Бутана). Для этой цели будет выделено 25 миллионов нгултрумов.

В рамках 12-го пятилетнего плана на 2019 год также приоритетными являются задачи по строительству космического центра и переходу на экологичные виды транспорта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить