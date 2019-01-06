Албанские студенты возобновят протесты 7 января

Тирана, , 11:50 — REGNUM 7 января в 10:00 албанские студенты вновь проведут митинг протеста перед зданием правительства.

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», в социальных сетях распространяется призыв собраться около здания правительства в 9:30 и начать шествие в 10 часов.

Напомним, с 4 по 21 декабря в Албании проходил самый большой студенческий протест с 90-х годов. Митинги и акции были прерваны на время праздников, однако студенты обещали, что возобновят акцию и не остановятся, пока не получат желаемого.

В конце года Совет министров принял «Пакт об университете», а также решение о снижении платы за учебу на бакалавриате. Однако студенты заявляют, что решением проблемы может быть только отмена текущего закона об образовании, поскольку правительство может изменить свое решение.

Албанское новостное агентство «Телеграфи» приводит слова студента Игли Толя:

«Пока что мы не получили исчерпывающего ответа (от правительства, примечание переводчика), а предложения, изложенные в университетском пакте не удовлетворяют всех наших требований. Мы вынуждены возобновить акции протеста 7-го числа.

Количество студенческих голосов в академическом сенате не было увеличено с 10% до 20%. Также студенты не были привлечены к работе государственных органов, таких как Административный совет.

Нам нужен новый закон, который будет составлен с учетом всех факторов воздействия. Необходимо разработать новый всеобъемлющий закон, который будет работать на благо будущих поколений Албании. Закон о высшем образовании нуждается в коренном пересмотре».