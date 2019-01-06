Воскресенье, 6 Января 2019 года
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Жителям многоэтажки в Магнитогорске увеличили размеры выплат

Общество

До 93 млн рублей

Жителям многоэтажки в Магнитогорске увеличили размеры выплат
Иллюстрация: Sledcom.ru
ЧС в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 6 января 2019, 09:54 — REGNUM  В Челябинской области общий размер региональных выплат жителям пострадавшей от взрыва и обрушения многоэтажки Магнитогорска увеличен до 93 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Решение об этом принял губернатор Борис Дубровский. Ранее на уровне региона была утверждена общая сумма на отметке порядка 63 млн рублей.

Таким, образом, вместе с выплатами из резервного фонда правительства России на выплаты пострадавшим будет направлено около 160 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января гражданам уже было выплачено порядка 27 млн рублей. Выплаты продолжаются.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря. После взрыва седьмой подъезд дома обрушился. Погибли 39 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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