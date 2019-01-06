Убийственные застолья и треснувший дом: новогодняя неделя на Ямале

Салехард, , 16:30 — REGNUM Новый 2019 год стартовал на Ямале деятельно. В столице арктического региона возвращают светофорам прежний режим работы и решают, что делать с аварийным домом. Следственный комитет разбирает последствия пьяных застолий.

«Магнитогорск, Ямал с тобой»

Трагедия в Магнитогорске всколыхнула всю Россию. Жители Ямала выразили свои соболезнования в социальных сетях. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов написал на своей странице слова поддержки пострадавшим и родственникам погибших под завалами седьмого подъезда магнитогорского дома по проспекту Карла Маркса, 164.

«Слежу за событиями в Магнитогорске. Погибли и пострадали люди. Соболезную родным погибших. Всем сердцем желаю скорейшего выздоровления тем, кто в больнице. Дай Бог, чтобы спасательная операция позволила сохранить как можно больше жизней. Магнитогорск, Ямал с тобой», — выразил сочувствие глава арктического региона.

Напомним, обрушение одного из подъездов многоквартирного дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. Приоритетная версия причины трагедии — взрыв бытового газа.

Треснул дом под Новый год

Тем временем в единую диспетчерскую службу Салехарда поступила информация о появлении трещин на фасаде жилого дома, а также в одной из квартир по адресу Республики, 70. Факт подтвердился. По адресу в экстренном порядке выехала комиссия, в которую вошли представители администрации города, управления ГО и ЧС, городского хозяйства и управляющей компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Угрозы обрушения дома 1973 года постройки нет. В нем расположены 22 квартиры, в которых проживают 34 человека. На трещины установлены «маячки», за которыми будет вестись наблюдение.

«Специалисты обследуют грунт и конструктивные элементы жилого дома. На период обследования дома жители будут расселены в гостиницу на 10 дней. Если заключение специализированной организации не будет готово в течение 10 дней, то жильцов переселят в маневренный фонд до принятия окончательного решения по данному дому. Жители многоквартирника должны проживать в безопасных условиях», — сообщил первый заместитель главы администрации Салехарда Олег Куруч.

На сегодняшний день жители дома по ул. Республики, 70 так и не покинули свои квартиры, отказавшись от переезда.

Салехард настраивает светофоры

С 3 января 2019 года в Салехарде по просьбе жителей города проводят корректировку работы светофоров. Напомним, внедрение обязательного ГОСТ 52 289−2004, п. 7.1.2, который запрещает пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе цикла светофорного регулирования, породило сбой в автодвижении — в столице Ямала с её 50 — тысячным населением появились невиданные доселе пробки на дорогах. Причём искусственно созданные.

В Салехарде вышеуказанный ГОСТ соблюдаться не будет. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямой линии 23 декабря 2018 года.

«Стало очевидно: что применимо для крупных городов, абсолютно бессмысленно в малых городах и создаёт там массу неудобств. Глупо, когда есть норма, с которой никто не согласен. Люди об этом говорят, а мы зажаты какими-то тисками постановления или распоряжения. Значит, его надо менять. И оно будет изменено», — пообещал салехардцам губернатор ЯНАО в последние дни уходящего года.

Убийственные застолья

Следственный комитет стал основным поставщиком новостей Ямала в наступившем 2019 году. Сообщения шокирующие.

Ночью 1 января в городе Ноябрьске произошел пожар на территории промзоны в техническом балке, приспособленном под жилое помещение. При тушении обнаружены останки двух тел, предположительно принадлежавшие хозяину помещения и его неизвестному гостю. Проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются личности погибших и причина пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В том же Ноябрьске в ночь на 1 января во время новогоднего застолья в ходе пьяной ссоры был зарезан 38-летний мужчина. В убийстве подозревают 44-летнего хозяина квартиры, где отмечался праздник. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан.

В Тарко-Сале з января двоих мужчин расстреляли из дробовика также за столом. В двойном убийстве подозревается 20-летний хозяин квартиры. Предварительный мотив преступления — пьяная ссора.

В ходе пьяной ссоры 2 января был избит и скончался от тяжёлых травм житель села Ныда Надымского района. Накануне гибели мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между односельчанами произошла ссора, в ходе которой гость жестоко избил хозяина и скрылся с места происшествия. Наутро родственники обнаружили 57-летнего мужчину мёртвым. Подозреваемый задержан. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).