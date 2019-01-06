Мусорный коллапс и новые замгубернатора: начало 2019 года в Зауралье

Курган, , 09:46 — REGNUM Первая неделя наступившего 2019 года в Курганской области запомнится мусорным коллапсом во дворах и сбитыми в столице Зауралья пешеходами. Продолжаются также кадровые изменения в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Назначения и отставка

Новый год в правительстве Курганской области стартовал с кадровых изменений. Два заместителя губернатора заняли свои посты 2 января 2019 года. Стало известно об отставке руководителя комитета по архитектуре Юрия Выродова.

По сообщению пресс-службы главы региона, Юрий Выродов подал заявление об увольнении по собственному желанию в последних числах 2018 года. Он возглавлял областной комитет по архитектуре и строительству с 2003 года.

Заместителем губернатора региона — директором департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства — назначен Анатолий Воробьёв. Ранее он занимал должность заместителя директора возглавляемого департамента, сменив Романа Ванюкова, который подозревается во взятке в особо крупном размере и находится под стражей.

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Также к своим обязанностям приступил новый заместитель губернатора — руководитель представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации Андрей Алексеев.

Мусорный коллапс

Заваленные мусором курганские дворы стали поводом для экстренного совещания в мэрии столицы Зауралья 2 января 2019 года. Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов сообщил об неудовлетворительной работе ООО «Новая волна Курган» и УК «Жилищник». На совещании представители коммунальных предприятий заявили, что местами своевременному вывозу отходов с контейнерных площадок препятствует транспорт, припаркованный в неустановленном месте. К примеру, данная ситуация сложилась во дворе дома №14 на улице Половинской, где мусор не вывозился несколько дней.

В связи с многочисленными фактами аварий на объектах теплоснабжения области и ненадлежащего предоставления услуг в сфере вывоза твердых коммунальных отходов до 9 января в прокуратуре региона работает горячая линия.

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Эхо Магнитогорска

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.

«Это большая трагедия не только для Южного Урала, но и для всей России. Жители Курганской области скорбят вместе с жителями всей Челябинской области», — говорится в телеграмме на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Власти Кургана также выразили скорбь магнитогорцам, пожелав им мужества и силы духа, сообщается на сайте мэрии.

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Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла в 4:00 утра по местному времени (2:00 мск) 31 декабря 2018 года. Предположительно из-за взрыва бытового газа обрушился седьмой подъезд десятиэтажного дома по проспекту Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек.

Сбитые пешеходы и дети без крова

В Кургане в дни новогодних праздников произошло шесть пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Горели бани в СНТ «Земляничная поляна» и СНТ «Тимирязевец». Крупный пожар произошел в одном из домов по ул. Горяева: одна из квартир полностью уничтожена огнём, в двух повреждены стены и кровля, имущество залито водой. В итоге, два человека с ожогами доставлены в областную клиническую больницу, без крова осталась семья с двумя детьми.

Трое пешеходов пострадали вечером 1 января. Первый наезд был совершён около 21:00 по местному времени на улице Мостостроителей. Пострадали 43-летняя женщина и 19-летняя девушка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Форда Мондео» с места происшествия скрылся, но спустя время был задержан. В УМВД России по Курганской области сообщают, что буквально через 15 минут на улице Коли Мяготина автомобиль «Дэу Нексия» сбил 70-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.