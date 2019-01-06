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Ушел из жизни бывший министр обороны США Браун

Общество

Гарольд Браун занимал пост главы Пентагона с 1977 по 1981 год

Ушел из жизни бывший министр обороны США Браун
Иллюстрация: Defense.gov
Гарольд Браун

Санта-Фе, США, 6 января 2019, 08:24 — REGNUM  В США на 92-м году жизни скончался бывший министр обороны страны Гарольд Браун. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на его дочь Дебору Браун.

«Гарольд Браун … умер в пятницу (4 января) в своем доме в городе Санта-Фе, штат Калифорния», — передает вещатель.

По словам дочери экс-главы Пентагона, причиной смерти Гарольда Брауна стала тяжелая болезнь.

Напомним, Браун занимал пост главы Пентагона с 1977 по 1981 год.

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