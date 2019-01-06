Леонардо Ди Каприо дал показания по «малайзийскому делу»

Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Слушания с участием актера Леонардо Ди Каприо по делу о международной схеме отмывания денег прошли в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Так называемое малазийское дело о хищениях из суверенного фонда благосостояния Малайзии коснулось продюсерской компании Ди Каприо Red Granite Pictures. Актер дал показания большому жюри в Вашингтоне.

Процедура проходила в закрытом режиме. Показания актера не раскрываются. Предполагается, что часть украденных средств пошла на съемки комедии Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в которой Ди Каприо сыграл главного героя.

Актер проходит по делу свидетелем. Известно, что оно активно сотрудничает со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ди Каприо выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе, купленный после съемок в фильме «Титаник». Актер рассчитывает выручить за дом $1,749 млн.

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