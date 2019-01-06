В метро Москвы рассказали, о чем часто спрашивают пассажиры

Москва, , 03:34 — REGNUM Более 600 тыс. консультаций дали пассажирам сотрудники «Живого общения», работавшие в 2018 году на 13 станциях Московского метрополитена и пяти станциях МЦК. За год количество обращений выросло почти втрое, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Наиболее востребованной оказалась информационная стойка на станции «Александровский сад», здесь к сотрудникам за год обратились почти 80 тыс. раз. Так, в июне и июле запросы пассажиров касались проведения чемпионата мира по футболу, иностранные гости спрашивали дорогу к Красной площади и парку «Зарядье».

На станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции» с вопросами обратились 52,5 тыс. и 44,7 тыс. пассажиров соответственно. Зачастую люди спрашивают о кратчайших маршрутах, возможных пересадках, стоимости проезда и ближайших достопримечательностях.

Как сообщало ИА REGNUM, на исходе 2018 года в Москве открыли новую станцию метро — «Савёловскую» на Большой кольцевой линии. С нее пассажиры могут перейти на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии.

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