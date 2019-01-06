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В США и Европе туристов одолевают постельные клопы

Общество

Отчасти они сами виноваты

Лондон, 6 января 2019, 02:54 — REGNUM  Путешественники в странах Европы и США всё чаще жалуются на постельных клопов, которым нипочем средства защиты. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По мнению экспертов, за последние десятки лет в США распространилась новая разновидность таких насекомых. Однако в европейских странах, включая Великобританию, обстановка с клопами не лучше, полагает профессор энтомологии из университета Кентукки Майкл Поттер.

Ответственность за неудобства лежит и на самих туристах — раньше они тщательно проверяли постели в гостиницах перед отходом ко сну, теперь же пренебрегают этой мерой профилактики, отмечает он. По одной из версий, клопов стало больше из-за более плотного потока туристов, которые невольно перевозят насекомых вместе с вещами.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты World Travel Awards отдали Чили звание лучшей страны для активного отдыха и приключенческого туризма. Так, протяженная береговая линия Чили позволяет заниматься водными видами спорта.

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Туризм
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