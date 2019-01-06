Похороны актера Владимира Дыховичного пройдут в США

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Российского актера Владимира Дыховичного похоронят на территории США. Об этом рассказала его мать Ольга Черепанова, передает RT.

Мать артиста проживает в США, там же жил и Владимир Дыховичный, сын российского режиссёра Ивана Дыховичного, умершего в 2009 году.

Ранее публицист Кирилл Шулика написал на своей странице в Facebook, что смерть молодого артиста связана с наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Владимира Дыховичного стало известно 1 января, актеру было 30 лет. Дыховичный сыграл в сериале «Бессонница», а также в фильмах «Лето» и «Невидимка» Кирилла Серебренникова и Сергея Комарова.

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