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Похороны актера Владимира Дыховичного пройдут в США

Общество

Смерть молодого артиста связана с наркотиками

Вашингтон, 6 января 2019, 02:05 — REGNUM  Российского актера Владимира Дыховичного похоронят на территории США. Об этом рассказала его мать Ольга Черепанова, передает RT.

Мать артиста проживает в США, там же жил и Владимир Дыховичный, сын российского режиссёра Ивана Дыховичного, умершего в 2009 году.

Ранее публицист Кирилл Шулика написал на своей странице в Facebook, что смерть молодого артиста связана с наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Владимира Дыховичного стало известно 1 января, актеру было 30 лет. Дыховичный сыграл в сериале «Бессонница», а также в фильмах «Лето» и «Невидимка» Кирилла Серебренникова и Сергея Комарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно о смерти актера Владимира Дыховичного

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