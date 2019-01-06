Авторы парфюма «от Путина» не получали одобрения Кремля

Москва, , 01:27 — REGNUM Духи с изображением российского президента Владимира Путина появились в продаже в Москве. В Кремле не давали согласия на использование имени главы государства в коммерческих целях, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Мужской и женский ароматы «Number one» и «Russian woman» представлены в одном из торговых центров столицы. Флаконы с парфюмом украшают профиль президента и герб России.

В аромате для мужчин присутствуют древесные и цитрусовые ноты, в аромате для женщин — древесные и цветочные ноты. Флакон духов стоит в зависимости от упаковки от 10 тыс. до 19 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Андрей Шарков наладил в Санкт-Петербурге выпуск шоколадных плиток с «плачущим» Владимиром Путиным на упаковке. Шоколад пользовался высоким спросом.

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