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Причиной смерти Криса Кельми стало хроническое заболевание — СМИ

Общество

1 января 2019 г. в Подмосковье скончался 63-летний музыкант Крис Кельми

Причиной смерти Криса Кельми стало хроническое заболевание — СМИ
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Крис Кельми (справа)

Москва, 5 января 2019, 23:47 — REGNUM  Причиной смерти российского певца Криса Кельми, тело которого нашли 1 января в жилом доме в Подмосковье, стало хроническое заболевание. Об этом сообщил журналистам издания StarHit источник в морге.

«Смерть (певца) наступила по естественным причинам… — сказал источник, сославшись на результаты вскрытия. — Там хроническое заболевание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 г. в Подмосковье скончался 63-летний музыкант Крис Кельми.

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