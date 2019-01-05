Проект по борьбе с бедностью станет приоритетом для Новгородской области

Великий Новгород, , 18:02 — REGNUM Проект по борьбе с бедностью, который реализуется в Новгородской области в числе восьми пилотных субъектов Российской Федерации, станет приоритетным для региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, губернатор Новгородской области Андрей Никитин поставил задачу запустить проект в первом квартале 2019 года.

По мнению главы региона, этот проект может стать одним из инструментов профилактики трагедий, подобных пожару в деревне Большое Боротно Окуловского района, где погибли шесть человек, в том числе двое детей.

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В рамках проекта власти намерены наладить индивидуальный подход к нуждам и потребностям каждой малоимущей семьи.

«Нужно научиться учитывать всю специфику семей, все потребности людей. При современном уровне развития технологий ничего сложного в этом нет», — отметил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилотные проекты по выявлению семей, живущих за чертой бедности, Министерство труда и социальной защиты РФ будет реализовывать в восьми регионах страны: это Кабардино-Балкария, где, по данным Росстата, 24,1% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, Томская область (17,5%), Новгородская (14,8%), Приморский край (14,7%), Ивановская область (14,3%), Нижегородская (9,9%), Липецкая (9%) и Татария (7,7%).

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Напомним также, что в своём послании об основных задачах на 2019 год губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал бедность населения одним из главных вызовов для региона. Он считает возможным организовать в области систему, при которой возможно дойти буквально до каждого жителя.

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