Ушел из жизни актёр Дариус Перкинс

Канберра, , 17:53 — REGNUM Известный австралийский актер Дариус Перкинс, боровшийся в последние годы с тяжелым заболеванием, скончался 2 января 2018 г. Об этом сообщает газета The Sun.

«Актер Дариус Перкинс скончался от рака в возрасте 54 лет», — передает вещатель.

Издание не уточняет, где именно произошла трагедия.

Актер Дариус Перкинс сыграл в таких кинокартинах и сериалах, как «Летающие доктора», «Домой и в путь», «Соседи», «Примитивная страна», «Семья Салливан» и др.

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