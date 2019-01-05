В домах новгородских пенсионеров и малоимущих установят дымовые датчики

Великий Новгород, , 17:21 — REGNUM Для предупреждения пожаров в жилом секторе необходимо активнее устанавливать пожарные извещатели в частных домах, где проживают пожилые люди и малоимущие семьи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом глава региона Андрей Никитин заявил во время посещения деревни Большое Боротно в Окуловском районе, где в ночь на 4 января при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе двое детей.

По словам губернатора, работа по установке дымовых датчиков ведётся в Новгородской области с 2018 года. Пока установлено 1400 извещателей, но необходимо, по мнению главы региона, чтобы такие устройства появились в 10 тыс. жилых домах.

Также глава региона считает, что в школах нужно организовать уроки безопасности — несколько раз в год и обязательно перед длительными выходными.

«Они необходимы, чтобы дети знали, что делать в сложных ситуациях», — пояснил новгородский губернатор.

Организовывать такие уроки совместно с главным управлением МЧС России по Новгородской области поручено региональному министерству образования.

Андрей Никитин также поручил оказать материальную помощь опекуну погибших при пожаре детей. По данным издания «53 новости», при пожаре погибли брат и сестра в возрасте 9 и 10 лет вместе с их бабушкой и матерью, лишённой родительских прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом доме в деревне Большое Боротно Окуловского района произошёл в ночь на 4 января, погибли шесть человек, в том числе двое малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Причины пожара выясняются.

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