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В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков

Общество

Сенатор штата Вашингтон вынесет этот вопрос на голосование в законодательном собрании штата

Олимпия, США, 5 января 2019, 16:20 — REGNUM  Сенатор штата Вашингтон Джейми Педерсен сообщил, что вынесет на рассмотрение в законодательном собрании штата вопрос о легализации компостирования человеческих останков. Об этом сообщает NBC News.

Компостирование представляет собой способ обезвреживания бытовых и сельскохозяйственных отходов путём разложения органических веществ микроорганизмами. При компостировании погибает большинство патогенных микроорганизмов.

Джейми Педерсен утверждает, что этот способ можно использовать и для утилизации человеческих останков. Сенатор считает, что это решение обосновано не только с точки зрения экологии, но и по экономическим соображениям, так как проведение такой процедуры обойдётся дешевле, чем захоронение.

Предполагается, что останки, обработанные таким образом, смогут возвращаться родственникам усопшего для захоронения или использоваться в качестве удобрения.

Отметим, сейчас в США легализованы только кремация и захоронение человеческих останков.

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Культура и общество США
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