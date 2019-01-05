В список 4000 «наиболее влиятельных» учёных мира вошли 10 индийцев

Нью-Дели, , 16:57 — REGNUM Всего десять индийцев вошли в список 4 000 «наиболее влиятельных» учёных мира. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на «Clarivate Analytics», компанию-создатель упомянутого рейтинга.

Динеш Мохан, один из исследователей, включённых в указанный список, отметил, что показатели Индии значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом. Тогда в рейтинг вошли лишь пять индийских учёных. Ашок Пандей, другой научный сотрудник, вошедший в список «Clarivate Analytics», подчеркнул, что для улучшения позиций Индии в рейтинге необходимо развивать систему научных исследований в стране. По мнению Ашока Пандея, данная задача лежит на плечах как самих исследователей, так и правительства. По мнению других индийских учёных, включённых в рейтинг, немаловажной причиной столь плачевного положения на данный момент является «утечка мозгов».

В то время как позиции Индии в данном рейтинге слабы, три первых места по количеству учёных в указанном списке занимают США, Великобритания и Китай. Примечательно, что Америка лидирует с большим отрывом: на долю США приходится 2 639 исследователей. Среди научно-исследовательских центров первое место по числу научных сотрудников, включённых в данный список, занимает Гарвардский университет.