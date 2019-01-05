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Верховный суд Индии: Nestlé признала наличие свинца в своей продукции

Общество

Представители компании утверждают, что свинец, содержащийся в их товарах «в микроскопических объёмах», поступил «из внешних источников: воды, воздуха, почвы»

Нью-Дели, 5 января 2019, 15:09 — REGNUM  Представители филиала компании Nestlé в Индии признали наличие свинца в своей продукции. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением выступил юрист компании Раджеш Батра на слушании дела в Верховном суде Индии 4 января.

Отвечая на вопросы судей, представители Nestlé India заявили, что содержание свинца в лапше быстрого приготовления Maggi находится «ниже предела обнаружения»; в отдельных пробах данное вещество содержится лишь «в микроскопических объёмах». По словам Раджеша Батры, компания не добавляла свинец в свою продукцию преднамеренно, а весь обнаруженный объем указанного вещества поступил «из внешних источников: воды, воздуха, почвы».

В 2015 году в лапше быстрого приготовления Maggi, производимой Nestlé India, был обнаружен свинец. Из-за подозрений в нарушении прав потребителей правительство Индии наложило запрет на деятельность данной компании на внутреннем рынке страны и потребовало выплатить компенсацию размером в 6,4 миллиарда рупий (91,89 миллиона долларов). Судебные разбирательства по вопросу денежных компенсаций продолжаются до сих пор.

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Зарубежная хроника
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