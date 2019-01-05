В Ливане начались протесты с требованием экономических реформ

Бейрут, , 13:21 — REGNUM 4 января в нескольких регионах Ливана начались протесты. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», главными требованиями протестующих стали проведение экономических реформ и формирование правительства в кратчайшие сроки.

Среди забастовщиков были представители как государственного, так и частного сектора экономики: все они требовали улучшения условий для ведения бизнеса в стране.

Несколько правительственных учреждений и ведомств прекратили работу на период забастовок. Кроме того, Аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте был закрыт на один час утром 4 января.

Экономический комитет Ливана назвал протесты «глупостью», так как они проходят в период праздников, когда сезон скидок только начинается.