Суббота, 5 Января 2019 года
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Власти Египта попросили канал CBS не транслировать интервью президента

Общество

Власти Египта попросили американский канал СBS не транслировать интервью египетского президента

Каир, 5 января 2019, 13:05 — REGNUM  4 января власти Египта отправили обращение американскому каналу CBS с просьбой не показывать интервью с президентом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси, записанное ранее. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, египетский лидер дал интервью во время программы «60 минут», которая известна своими политическими расследованиями.

Представители канала заявили о том, что в ходе интервью Ас-Сиси отрицал задержание политических активистов в Египте и тесное сотрудничество его страны с Израилем. «Это, действительно, не та информация, которой Ас-Сиси хотел бы поделиться с мировой общественностью», — отмечают сотрудники СBS.

Тем не менее, канал собирается транслировать интервью президента Египта 6 января в семь часов по местному времени, несмотря на многочисленные просьбы египетского правительства.

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Зарубежная хроника
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