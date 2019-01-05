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Ассоциация профсоюзов Иордании положит флаг Израиля вместо коврика

Общество

Ассоциация профсоюзов Иордании намеревается использовать флаг Израиля в качестве подстилки для пола

Ассоциация профсоюзов Иордании положит флаг Израиля вместо коврика
jon lai
Флаг Израиля

Амман, 5 января 2019, 13:59 — REGNUM  4 января ассоциация профсоюзных объединений Иордании поделилась информацией о том, что она намеревается использовать символику Израиля, в частности флаг, в качестве коврика для пола. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, флаг Израиля будет размещен при входе в здание объединения, чтобы люди наступали на него, пересекая порог.

По информации источника, данное решение было принято в ответ на жалобу Израиля, направленную в министерство иностранных дел Иордании, по поводу провокационной фотографии, где министр информации и печати Иордании Джумана Гунаймат наступает на флаг Израиля у входа в здание Союза инженеров.

Израиль назвал данную фотографию «проявлением неуважения» и потребовал официального комментария со стороны правительства Иордании.

Ассоциация профсоюзных объединений является главным противником нормализации отношений между Израилем и Иорданией.

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Зарубежная хроника
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