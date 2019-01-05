СКР заявил о новых фактах «преступной деятельности» экс-мэра Оренбурга

Оренбург, , 12:09 — REGNUM В Оренбурге следователи выявили новые факты «преступной деятельности» бывшего мэра города Евгения Арапова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, экс-чиновник обвиняется в получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. А в ходе расследования были выявлены новые эпизоды его деятельности, заявляют в СКР.

Так, следствие полагает, что в январе 2016 — марте 2018 года Евгений Арапов якобы потребовал от учредителя ООО «НСТ-групп» заключить с ООО «Статус» «заведомо экономически невыгодный договор купли-продажи земельного участка», связывая возможный отказ с невозможностью получения ООО «НСТ-групп» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке». В итоге договор на сумму более 40 млн рублей заключили. При этом, по данным следствия, ООО «Статус» якобы не внесло оплату в установленные сроки.

Действия теперь уже экс-мэра следствие квалифицировало как «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, с причинением крупного ущерба». Директор компании не явилась в органы СКР. Сейчас её ищут. А Евгений Арапов с августа находится в СИЗО. Следствие настаивает на продлении ему заключения под стражу.

Кроме того, следователи собирают доказательства по делу бывшего вице-мэра Геннадия Борисова. Он обвиняется в получении взятки.