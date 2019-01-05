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6 января в России можно будет наблюдать частное солнечное затмение

Общество

Максимальное перекрытие солнечного диска можно будет наблюдать из Среднеколымского улуса в Якутии

6 января в России можно будет наблюдать частное солнечное затмение
Simaah
Наблюдает

Якутск, 5 января 2019, 11:45 — REGNUM  6 января в восточной части России можно будет наблюдать частное солнечное затмение. Об этом сообщает Space.com.

6 января в 4:42 по московскому времени Луна пройдёт по диску Солнца, скрыв его часть. Наиболее полное затмение можно будет наблюдать из Среднеколымского улуса (района) в Якутии, где Луна скроет 5/7 площади солнечного диска.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Московского планетария, 21 января в западных и северных регионах России будет наблюдаться полное затмение Луны.

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Астрономия
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