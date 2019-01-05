На страже Устюга, в поход вниз по Двине: Вотложемское городище

Владимир Станулевич, , 10:32 — REGNUM

Если ехать по правому берегу Двины от Котласа километров 30, на самом берегу Северной Двины, рядом с дачным поселком, стоит разрушенная церковь. С виду, это самая заброшенная из всех заброшенных церквей в окрестностях Котласа. На кирпичном своде ее лет 10−15 как проросли березы, и, наверное, своду недолго стоять. Адреналин щекочет, когда проникаешь в неф храма, ставший подземельем, и только чудом сохранившиеся узорные решетки окон напоминают как трудились люди над этим храмом. За ним, вдоль берега, ров и крепостной вал, весь в столетних соснах. За валом, на обрывистом берегу Северной Двины, кладбище. Могильные кресты стоят там, где 900 лет назад защищались от окрестной чуди, 700-обороняли с севера Устюг от новгородцев, а 500 лет назад — от поляков и литовцев.

В 1398 году Великий князь Василий Дмитриевич дал двинянам Жалованную грамоту с привилегиями их гостям-торговцам и боярам, страшно возмутившую новгородцев. Двина перешла под власть Москвы, новгородцы собрали войско, вернули Орлецы — столицу Заволочья и разорили Устюг.

Устюжский летописный свод:

«В лето 6906 (1398 — В.С.). Новогородцы рекоша владыке Иоанна: «не можем, господине, отче святыи, сего терпети от великаго князя Василия Дмитриевичя: отнял у святаго София премудрости божия и у Великаго Новагорода пригороды, волости, нашу вотчину; хотим поискати своих вотчин». И целоваша крест заедино вси, и благослови их владыка. И поидоша за Волок посадник Тимофей Юрьевич, Юрье Дмитриеевичь посадник же, Василеи Борисов воевода, а силы с ними 8000. …пришедше на Устюг… посади пожгоша, и волости многия повоеваша, …а у устюжан з города и с церквей копеищины просиша, и они им не дали. И воеводы новогородския на устюжан разгневашася да церковь соборную Пречистыя пограбиша, а иконы чюдотворныя одигитрие взяша в полон и иные иконы многи. И несше, в насад поставиша, и насад от берегу не поиде. Един ляпун стар выскочи в насад и связа икону убрусом и глаголе тако: «никои полонянин не связан на чюжую землю не идет». И поидоша вниз по Двине, воюючи к Орлецу» (1).

Археолог, исследователь Русского Севера Олег Овсянников: «Это городище находится в 30 км южнее устья Вычегды на правом берегу одной из проток Северной Двины. Площадка его (70 на 225 м), хорошей сохранности, имеет элементы регулярной планировки (южный и восточный фасады сходятся под прямым углом, прямолинеен и западный фас)» (2).

Похоже, поход новгородцев на Устюг в 1398 году привел к строительству на ближних от Устюга рубежах, на речной дороге из новгородских земель, Вотложемской крепости-городища. Ранее, в период борьбы с чудью, здесь было простое укрытие для русских поселенцев. Началась непрерывная череда усобиц.

Устюжский летописный свод:

«В лета 6909 (1401 — В.С.). Князя великаго Василия Дмитриевичя повелением Анфал Никитичь да брат его Герасим рострига и устюжаны на Двинскую землю за Волок наехав безвестно, повоевали и посадников испоимали. И посадники важския с важаны скопившеся, и приидоша на них на Колъмогорах на Анфала и на устюжан, и бишася с ними, и выбиша бояр новогородских Андрея и Нипа, Наума, и разыдошася» (3).

О.Овсянников: «На двух фасах городка почти полностью сохранился мощный вал, ширина основания которого 15−20 м, высота 4 м, ширина площадки на вершине вала достигает 6 м (в начале XVII в. Он был подсыпан и на нем стояла деревянная стена). С южной и восточной напольной сторон городище опоясано широким рвом. В 1985 г. были исследованы оборонительные сооружения городка и выделены два этапа их строительства (XV и XVII вв) (4).…широким рвом (ширина 17−22 м, глубина от дневной поверхности 1,5−3 м). Городок в краеведческой литературе известен с конца XIX в., и, «по местным преданиям, в этом городке жители укрывались от набегов чуди»… В 1961 г. было проведено обследование городища, в юго-западной части площадки заложен шурф площадью 2 м кв. (на непотревоженном участке, между могил) и собрано несколько мелких фрагментов кружальной керамики… в виде «волны» (предположительно XVв.) (5)».

Походы шли с переменным успехом, но со временем одолевали противники Новгорода. Устюжский летописный свод:

«В лето 6925 (1417 — прим. автора). Князь великии Василеи Дмитреевичь повеле брату своему князю Юрью Дмитреевичю галичьскому воевати Двинскую землю. Он же посла воевод своих — Глеба Семеновичя, Семена Жадовского, Михаила Росохина, а с ним галичяня и устюжаня, и ветчене. И повоеваша всю землю Двиньскую, а Колъмгоры и Емчю пожгли, а бояр новогородцких много поимали и откуп на них имали» (6).

О.Овсянников: «Первоначально вал имел высоту до 3,4 м, был насыпан из глинистой почвы. По гребню вала обнаружены следы деревянной крепостной стены. Со стороны городищной площадки зафиксирована линия остатков срубов, стоявших впритык друг к другу (линия клетей-городен). Эти помещения (клети) имеющие длину вдоль вала до 2,3 м и ширину до 3 м, использовались, по всей видимости, для хранения различных запасов (в них найдены долото, железный нож, наконечники стрел, фрагменты глиняного прясла, рога со следами обработки, глиняная посуда). Клети, высота их прослежена на 2 м, вероятно, имели плоскую крышу вроде наката, которая, как и в других памятниках XV века (Емецкое, Важское городища), являлась боевым ходом крепостной стены (7)…найдены вещи… миниатюрный ключик… ключ… принадлежит замку с двумя цилиндрами и сферической дужкой, датируется он серединой XIV—XVII вв. Более определенную датировку дают фрагменты кружальной керамики… второй половины XV века (8)».

В конце XV века Устюг, в союзе с Москвой, перешел в наступление. Великое княжество Московское двигалось на Север за пушниной, свободными и предприимчивыми людьми — для покорения Ледовитого океана и Сибири. Воины Вотложемской крепости поплыли вниз по Двине на стругах и лодьях, биться с новгородцами и двинянами — как оказалось впоследствии за будущее Русского Севера.

Устюжский летописный свод:

«В лето 6979 (1471 — В.С.)… Того же лета велел князь велики и наместнику устюжскому Василью Федоровичю Обрацу воевати Двинскую землю. Он же поиде с устюжаны и вятчаны на Двину ратью в судех. И встретил их князь Василеи Васильевичь Шускои да Василеи Микифоровичь воевода двиньский со многою силою двинской и печерскою, да с ними шыльники из Новагорода. И бысть им бои на речке на Шиленьге… И при вечере поможе бог воеводе великаго князя Василью Федоровичю Образцу с устюжаны, а князь Василеи Шускои и Василеи Микифоровичь побегоша к Новугороду. Бысть же сии бои месяца июля в 27 день, на память мученика Пантелеимона» (9).

О.Овсянников: «Анализ культурного слоя, находки, характер оборонительных сооружений дают основания датировать постройку городка второй половиной XV в. И включить его в число тех оборонительных сооружений, которые не только контролировали водную дорогу по Северной Двине, но и сторожили устье Вычегды — своеобразные ворота в земли крайнего северо-востока Европы» (10).

Москва и проект Большой России одолел проект олигархической республики Новгорода. Московская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород:

«Потом же князь великий дастъ новгородцемъ мир, и любовъ, и милосердие, и почтив нареченаго их Феофила и посадниковъ их, и тысяцкых, и прочих, котори с нимъ ходили, и отпусти их во свой им град. А за ними послалъ в Новъгород боярина своего Феодора Давыдовича привести Великий Новъгород весь к цѣлованию от мала даже и до велика и сребро на них имати; они же шед в Новъгород, сотвориша, якоже повѣлѣ но бысть имъ. А князь великий Иван Васильевичь володимерский и новгородцкий, всея Руси самодержецъ, возвратися оттуду к Москвѣ с побѣдою великою мѣсяца августа 13; тако же и вся братья его, и князи, и воеводы, и вся воя их и со многою корыстью» (11).

Благодаря размерам созданного в XV—XVI веках государства оно выстояло в Великую Смуту XVII века. Кусочек заслуги в этом принадлежит Вотложемской крепости.

О.Овсянников: «Второй этап в жизни оборонительных сооружений Вотложемского города связан с подсыпкой первоначального вала (в XVII веке — В.С.). Вал получил очертания «осыпи», характерной для позднего средневековья, — стал мощнее, выше. Шире стала и плоская площадка на гребне насыпи. Был вероятно углублен и ров. … в челобитной 1694 г. церковного старосты «Вотложемской волости осадного городка» указано, что «на том Вотложемском городке церковь Воскресения и Предтечи Иоанна… теплая, и та церковь давно ветха и згнила, …пожалуй меня, благослови вместо той ветхия церкви новую взронить и построить на то старое церковное место…» (12).

Примечания: