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Британский принц Гарри примет участие в антироссийских учениях в Норвегии

Общество

По сценарию учений, группировка в Норвегии должна будет удерживать позиции на севере Норвегии, отбивая атаки России, до прибытия британского и американского подкреплений

Лондон, 5 января 2019, 09:12 — REGNUM  Британский принц Гарри примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях вооруженных сил Соединённого королевства, которые пройдут на территории Норвегии. Об этом сегодня, 5 января, пишет Daily Mirrorсо ссылкой на источник среди военных.

Речь идёт о военных учениях, которые направлены исключительно против Российской Федерации. Пройдут они в Норвегии, и в них, в частности, примет участие корпус Королевской морской пехоты, в составе которого и будет находится принц Гарри.

По данным военного источника, принц будет «полностью погружен» в учения, его посвятят во все секретные планы сражения, а также будут информировать на каждом этапе «битвы».

«Его участие — хорошая новость для морских пехотинцев, которые будут рассматривать это как очень позитивный сигнал поддержки корпуса», — приводит издание слова источника из среды военных.

Также подчеркивается, что корпус Королевской морской пехоты Великобритании является главной силой, которая будет защищать «северный фланг Европы» в случае войны с Россией.

Элитные морские пехотинцы будут тренировать контратаку против «российского вторжения в Норвегию», которая может стать первой страной на пути «российской агрессии». Учения будут продолжаться 12 недель. Кроме британского корпуса морских пехотинцев в учениях примут участие военные из США и других стран Евросоюза. Всего будет задействовано 8 тыс. солдат и офицеров.

По сценарию учений, группировка в Норвегии должна будет удерживать позиции на севере Норвегии до прибытия британского и американского подкреплений.

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