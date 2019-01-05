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В театре пояснили, почему телеведущий Верник заехал на пешеходную зону

Общество

МХТ имени А. П. Чехова имеет официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников

Москва, 5 января 2019, 02:16 — REGNUM  Въезд российского актера и телеведущего Игоря Верника на пешеходную зону в центре Москвы был разрешен, сообщили в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.

В театре, где играет Верник, пояснили, что он не нарушал правил дорожного движения, заехав на пешеходную зону на своем авто.

Из-за того, что МХТ имени А. П. Чехова расположен в центре города, есть официально оформленное разрешение на въезд в Камергерский переулок для его сотрудников. Также на пешеходную зону могут заезжать машины для провоза декораций.

«3 января Игорь Верник ехал в театр играть спектакль «№ 13D». Он въезжал на пешеходную зону, так как имеет соответствующее разрешение для въезда, а также пульт для открывания шлагбаума со стороны Тверской улицы», — отметили в пресс-службе.

В театре уточнили, что Верник, управляя автомобилем, соблюдал скоростной режим. На протяжении 20 лет все сотрудники МХТ имени А. П. Чехова пользуются этим же въездом.

Напомним, СМИ распространили информацию о том, что Верник проехал на своем автомобиле по пешеходной зоне в центре Москвы.

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