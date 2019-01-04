МВД ЛНР о новогодних мероприятиях: «Прошли без происшествий»

Луганск, , 22:35 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) прошли без происшествий более 120 массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

«С 19 декабря 2018 г. по 1 января 2019 г. (на территории ЛНР) состоялось более 120 массовых мероприятий, — говорится в сообщении. — … Мероприятия прошли без происшествий».

Отмечается, что сотрудники МВД ЛНР были переведены на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности граждан в праздничные дни.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января 2019 г. официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что власти Украины для введения нового военного положения в стране могут устроить очередную провокацию.

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