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В Магнитогорске простились с шестью погибшими при обрушении многоэтажки

Общество

Похороны продолжатся 5 января

Магнитогорск, Челябинская область, 4 января 2019, 21:34 — REGNUM  В Магнитогорске жители города и первые лица простились с шестью погибшими при обрушении части многоэтажки на улице Карла Маркса. В этот же день состоялись похороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участие в гражданской панихиде принял и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. С утра 31 декабря он находится в Магнитогорске на месте трагедии.

Завтра, 5 января, будут похоронены девять погибших.

Напомним, рано утром 31 декабря часть многоэтажного дома обрушилась. Под обломками оказались более 40 человек. Шестерых спасатели смогли спасти. Ещё 39 были найдены погибшими.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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