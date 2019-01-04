В Магнитогорске простились с шестью погибшими при обрушении многоэтажки

Магнитогорск, Челябинская область, , 21:34 — REGNUM В Магнитогорске жители города и первые лица простились с шестью погибшими при обрушении части многоэтажки на улице Карла Маркса. В этот же день состоялись похороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участие в гражданской панихиде принял и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. С утра 31 декабря он находится в Магнитогорске на месте трагедии.

Завтра, 5 января, будут похоронены девять погибших.

Напомним, рано утром 31 декабря часть многоэтажного дома обрушилась. Под обломками оказались более 40 человек. Шестерых спасатели смогли спасти. Ещё 39 были найдены погибшими.