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Пострадавшая в Магнитогорске многоэтажка будет полностью обследована

Общество

Пока известна судьба пятого, шестого, восьмого и разрушенного седьмого подъездов

Магнитогорск, Челябинская область, 4 января 2019, 21:26 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске пострадавшая после взрыва газа 12-подъездная многоэтажка будет обследована. Обследование проведут технические специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На сегодняшний день точно известно состояние четырёх подъездов. Всего же в этой десятиэтажке их 12. До произошедшей рано утром 31 декабря трагедии в доме 1973 года постройки проживали порядка 1300 человек.

Напомним, рано утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд дома. Под завалами оказались десятки человек. Шестерых удалось спасти. Но ещё 39 погибли.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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