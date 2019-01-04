Пострадавшая в Магнитогорске многоэтажка будет полностью обследована

Магнитогорск, Челябинская область, , 21:26 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске пострадавшая после взрыва газа 12-подъездная многоэтажка будет обследована. Обследование проведут технические специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На сегодняшний день точно известно состояние четырёх подъездов. Всего же в этой десятиэтажке их 12. До произошедшей рано утром 31 декабря трагедии в доме 1973 года постройки проживали порядка 1300 человек.

Напомним, рано утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд дома. Под завалами оказались десятки человек. Шестерых удалось спасти. Но ещё 39 погибли.