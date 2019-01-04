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В Магнитогорске деньги получил 91 житель пострадавшей многоэтажки

Общество

Общая сумма выплат составила 13 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, 4 января 2019, 21:03 — REGNUM  В Магнитогорске денежные выплаты получил уже 91 житель многоэтажки, пострадавшей после взрыва газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Всего гражданам выплачено 13 млн рублей. Кроме того, четыре человека уже заявили о своём желании получить поддержку правительства области в аренде жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обрушения части многоэтажки и гибели десятков людей власти региона утвердили размеры денежных выплат пострадавшим и родственникам погибших. Также жильцы дома смогут получить компенсации в связи с утратой имущества (от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, в зависимости от количества комнат в квартире).

Также власти региона заявляли о намерении помочь гражданам с жильём, в том числе путём покупки для них квартир.

Напомним, 31 декабря рано утром в центре Магнитогорска рухнул седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки. Погибли 39 человек. Остатки седьмого и восьмой подъезд будут демонтированы. На месте появится благоустроенная территория и мемориал.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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