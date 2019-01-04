Пятница, 4 Января 2019 года
20:03:46 МСК

Введённый после трагедии в Магнитогорске режим ЧС снят

Общество

Но на уровне города он продолжает действовать

Магнитогорск, Челябинская область, 4 января 2019, 19:41 — REGNUM  В Челябинской области снят режим ЧС, введённый после трагедии в Магнитогорске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Режим ЧС отменён на уровне региона. В то же время на уровне Магнитогорска он сохраняется. Мэр города Сергей Бердников будет отвечать за работу пункта по работе с людьми, демонтаж некоторых подъездов дома и охрану периметра дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске взорвался и обрушился седьмой подъезд 12-этажной десятиэтажки. Погибли 39 человек. Поиски тел погибших закончили 3 января. Среди них оказались шестеро детей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить