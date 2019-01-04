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Население Латвии продолжает уменьшаться

Общество

Центральное статистическое управление подводит итоги 2018 года

Рига, 4 января 2019, 16:09 — REGNUM  По предварительным данным, за 2018 году численность населения Латвийской Республики сократилось на 9 тыс. человек. Об основных демографических тенденциях прибалтийской республики рассказала руководитель Центрального статистического управления Айя Жигуре в передаче «900 секунд» на телеканале LNT.

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По словам Жигуре, уменьшение численности населения Латвии в прошлом 2018 году связано не с миграцией, а с меньшим количеством новорожденных в стране. При этом, по её словам, в 2018 году миграция была практически на нулевом уровне: в другие страны уезжает примерно столько же людей, сколько возвращается в Латвию.

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Как сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио-4, представленные ЦСЕ цифры говорят «о невозможности стабилизировать уровень рождаемости». Ежегодно число новорожденных постоянно уменьшается и приближается к отметке одна тысяча в месяц. Так, в ноябре 2018 года в Латвии появилось на свет 1462 ребенка, что на 97 меньше, чем в 2017 году. В тоже время в ноябре 2016 года родилось на 45 детей меньше, чем в ноябре 2015 года.

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Экономический кризис в Прибалтике
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