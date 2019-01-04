Программа финансовой грамотности ульяновцев дает результат

Ульяновск, , 15:04 — REGNUM Каждый квартал в муниципальных образованиях Ульяновской области для населения проходят разъясняющие лекции по финансовой грамотности. В этом году состоялось четыре акции, внимание было акцентировано на Карсунском, Мелекесском, Тереньгульском и Цильнинском районах, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Благодаря реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и налоговой дисциплины, в консолидированный бюджет региона по итогам 2018 года дополнительно поступило 314,9 млн рублей. В среднем экономический эффект одной акции составил 78,7 млн рублей, что по финансовому результату на 12% больше, чем в предыдущем году.

«Охват составил более 444 тысяч человек, или 35,6% общей численности жителей области. В среднем за одну акцию в 2017 году мы вовлекали в мероприятия от 4,5% до 7,2% населения, в 2018 показатель вырос до 10,6%, что говорит о росте интереса граждан и предпринимателей к проводимым мероприятиям», — отметила министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая.

По ее словам, изменение подходов к организации месячников, постоянный анализ применяемых практик и изучение обратной связи от целевой аудитории позволяет находить все больший отклик населения.

В 2019 году фокусными муниципальными образованиями станут Вешкаймский, Базарносызганский, Радищевский и Сурский районы.

Программа повышения финансовой грамотности населения стратовала в Ульяновской области в 2014 году.