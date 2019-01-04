Huawei наказала сотрудников, поздравивших клиентов в Twitter через iPhone

Пекин, , 14:58 — REGNUM Руководство китайской компании Huawei наказало сотрудников, опубликовавших новогоднее поздравление в Twitter компании со смартфона iPhone компании Apple. Об этом сообщает GizChina.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь, когда за 30 минут до наступления 1 января сотрудники, ведущие официальный Twitter-аккаунт Huwei, опубликовали поздравление от имени компании. Сервис Twitter отметил, что сообщение было отправлено с устройства iPhone, производимого американской компанией Apple, являющейся одним из конкурентов Huawei. Поздравление быстро удалили, однако пользователи Twitter успели сделать копии.

Сейчас стало известно, что сотрудники, ответственные за официальный Twitter-аккаунт компании, а также глава подразделения цифрового маркетинга, были понижены в должности. Также их месячную зарплату сократили на 5000 юаней (728 долларов), заблокировав возможность повышения зарплаты на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году доход компании Huawei вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и впервые превысил $100 млрд.