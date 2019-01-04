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Персональные данные сотен германских политиков хакеры выложили в сеть

Общество

Также были обнародованы персональные данные некоторых журналистов

Берлин, 4 января 2019, 14:12 — REGNUM  Неизвестный хакеры опубликовали в сети интернет персональные данные сотен германских политиков, об этом сегодня, 4 января, передает радиостанция rbb Inforadio.

Сообщается, что в сети микроблогов Twitter были опубликованы номера мобильных телефонов, адреса многих германских политиков. Также в сеть были слиты ксерокопии паспортов политиков, информация по кредитным картам членов их семей и даже переписки с родственниками.

Кроме того, в сеть были слиты многие внутрипартийные документы.

Примечательно, что хакерской атаке подверглись все партии, представленные в бундестаге, кроме правой «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Кто именно совершил кибератаку, пока остается неизвестным. Аккаунт в сети микроблогов Twitter, в котором была опубликована вся эта информация, имел 16 тыс. подписчиков. Аккаунт принадлежит интернет-платформе, оператор которой, предположительно, базируется в Гамбурге.

Помимо прочего были обнародованы персональные данные ряда журналистов, в частности, немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который специализируется на проблеме допинга.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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